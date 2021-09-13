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Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

Главная Общество
Красноярск
09:18 13 Сентября 2021
красноярск, фестиваль
Фотография © Кирилл Сатаров
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Последние выходные собрали «В центре Мира» почти весь город. Горожане пришли поесть уличной еды на фестивале фудтраков, прогуляться по «Сказочному лесу» и посмотреть на набережной шоу дронов. 

Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

Пока не известно, сколько еды и напитков съели отдыхающие, но очереди к фургонам говорили сами за себя:

Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

В сказочном лесу городские музыканты выступали для огромной толпы зрителей. Особо удачливые любовались на подсвеченные деревья с качелей у театра Пушкина.

Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

Прогуливаясь по проспекту, можно было увидеть файер-шоу и группу танцовщиц. 

Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»
Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

Главное шоу проходило на набережной.

Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

Но гвоздём программы было дрон-шоу. В небе над набережной показали самые узнаваемые символы города.

Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»
Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

Прошедшие выходные были последними в этом сезоне, но в комментариях на странице проекта в Инстаграм, горожане просят повторить его зимой, во время зимних праздников.

«Вы только представьте каково будет сделать подобную красоту в рождественскую ночь, например»

«Спасибо Вам огромное за это лето, спасибо за ощущения дня города, каждый выходной за траву на дороге, за вечерние концерты, развлечения для детей. Будем ждать с нетерпением следующего лета ну и зимняя ярмарка классно впишется именно на Мира»

Возможно, зимой нас вновь ждёт «В центре Мира».

«Выходные почти закончились, а с ними и наш проект "В центре Мира". Мы так рады, что столько людей успели у нас побывать», – пишут организаторы в прощальном посте.

Фудтраки, дроны и «Сказочный лес»: последние выходные в «В центре Мира»

 

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