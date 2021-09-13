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21 житель Красноярского края умер от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
09:22 13 Сентября 2021
общество, происшествия, заболевание
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На 12 сентября под наблюдением врачей находятся 31 340 человек (+2 506 за сутки), снято с учёта 3 011 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 109 683 (+ 353 за сутки).

Всего вылечили 96 356 (+ 389 человек за сутки), 5 439 человек скончались от вируса с начала пандемии (+ 21 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 584 400 (+ 8 382 за последние сутки).

В России против коронавируса вакцинированы более 40 млн человек. Доля привитых среди заболевших — около 2 %.

Фото: © Кирилл Брага / РИА Новости

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