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В Красноярске выбрали «Самый благоустроенный район» 2021 года

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Красноярск
08:49 13 Сентября 2021
общество, красноярск, конкурс, победители
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10 сентября в зале главы города Красноярска состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска».

Участие в конкурсе могли принять все желающие. Для жителей — это возможность реализовать свои идеи в вопросах благоустройства и преображения города.

В этом году звание самого благоустроенного района, благодаря активным участникам, присвоено Советскому. Второе место занял Октябрьский район, третье — Ленинский.

Со словами приветствия выступил Первый заместитель главы города Владислав Логинов:

«В 2014 году в Красноярске стартовал очень важный проект по благоустройству города. Конкурс «Самый благоустроенный район» — событие, которое происходит благодаря труду и усилиям жителей. Это доказательство любви горожан к своему дому, двору, району. Сегодня мы поздравляем и благодарим тех, кто проявил творческий подход и подарил свой труд на благо Красноярска».

В Красноярске активно поддерживаются инициативы неравнодушных горожан. Так, администрацией расширено число проектов инициативного бюджетирования. В 2020 году стартовал новый конкурс «Лучшая концепция озеленения». Эти и другие форматы дают жителям возможность реализовать себя в проектах благоустройства краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

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