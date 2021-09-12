Известный кинорежиссер Никита Михалков посетил усадьбу Василия Сурикова в Красноярске

Известный киноактёр, режиссёр и продюсер Никита Михалков, прибывший в Красноярск по приглашению Губернатора Александра Усса, чтобы посмотреть на боксёрский поединок Александра Беспутина и Маурисио Пинтора, побывал в музее-усадьба Василия Сурикова.

Напомним, живописец Василий Суриков приходится прадедом по материнской линии Никите Михалкову.

После боя Никита Сергеевич посетил Музей-усадьбу Василия Сурикова, где ему рассказали об идее строительства «Суриков-центра».

По словам министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, проект позволит значительно расширить деятельность музея, популяризовать имя художника, проводить выставки, станет образовательным центром и хранилищем одновременно.

"Для реализации задумки администрацией города уже выделен земельный участок, примыкающий к усадьбе. Инициатива вызвала живой интерес у Никиты Михалкова, будем сотрудничать!", - написал в своем Фейсбук министр.

Фото:© Александр Паниотов/facebook.com/arkadiy.zinov