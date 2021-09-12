Следующая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой

Осень окончательно вступает в свои права. По прогнозам синоптиков, весь сентябрь погода будет неустойчивой и бабьего лета ждать не приходится. Уже на предстоящей неделе температура воздуха будет по-настоящему осенней, к тому же, пройдут дожди.

В понедельник, 13 сентября, еще будет солнечно, но на улице всего +14 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +3 градусов.

Во вторник - облачно и без осадков, t +14 градусов.

В среду, четверг и пятницу - небольшие дожди. Температура воздуха 15 сентября, в среду, будет +12 градусов. В четверг потеплеет до +17, а в пятницу ожидается +21 градус.

В субботу, 18 сентября, облачно и без осадков и всего +19 градусов тепла.

В воскресенье будет еще холоднее: +15, зато без дождя.

Во вторник, 14 сентября, воздух вновь прогреется до +13°C днем и опустится до +3°C ночью – пойдет дождь.