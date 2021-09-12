12 сентября
Красноярск
погода +20 °C
72.76
 
€ 86.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Следующая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой

Главная Общество
Красноярск
15:00 12 Сентября 2021
общество, погода, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Осень окончательно вступает в свои права. По прогнозам синоптиков, весь сентябрь погода будет неустойчивой и бабьего лета ждать не приходится. Уже на предстоящей неделе температура воздуха будет по-настоящему осенней, к тому же, пройдут дожди.

В понедельник, 13 сентября, еще будет солнечно, но на улице всего +14 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +3 градусов.

Во вторник - облачно и без осадков, t +14 градусов.

В среду, четверг и пятницу - небольшие дожди. Температура воздуха 15 сентября, в среду, будет +12 градусов. В четверг потеплеет до +17, а в пятницу ожидается +21 градус.

В субботу, 18 сентября, облачно и без осадков и всего +19 градусов тепла.

В воскресенье будет еще холоднее: +15, зато без дождя.

 

Во вторник, 14 сентября, воздух вновь прогреется до +13°C днем и опустится до +3°C ночью – пойдет дождь.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пассажиры совершившего аварийную посадку в Красноярске Boeing 767 вылетели в Москву резервным бортом

Пассажиры совершившего аварийную посадку в Красноярске Boeing 767 вылетели в Москву резервным бортом

12 Сентября 2021 г.
Причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы воздушного судна
Новости Красноярска: В Красноярске скончалась основательница детского театра танца «Орлёнок» Вера Гудовская

В Красноярске скончалась основательница детского театра танца «Орлёнок» Вера Гудовская

12 Сентября 2021 г.
Она руководила коллективом почти 50 лет
Новости Красноярска: В Красноярске на Норильской мужчина зарезал обидчика "розочкой" от бутылки

В Красноярске на Норильской мужчина зарезал обидчика "розочкой" от бутылки

11 Сентября 2021 г.
Пострадавший скончался на месте происшествия
Новости Красноярска: Экс-руководителей банка "Канска" будут судить за хищение более чем 600 млн рублей

Экс-руководителей банка "Канска" будут судить за хищение более чем 600 млн рублей

11 Сентября 2021 г.
Они списывали деньги со счетов вкладчиков
Новости Красноярска: Более 600 жителей Красноярска переедут в новые квартиры в Солнечном из аварийного жилья

Более 600 жителей Красноярска переедут в новые квартиры в Солнечном из аварийного жилья

11 Сентября 2021 г.
В этом году планируется переселить более 4 100 человек
Новости Красноярска: Матч по регби, спортивный челендж и выступления музыкантов: "Битва Берегов" приглашает красноярцев на закрытие фестиваля

Матч по регби, спортивный челендж и выступления музыкантов: "Битва Берегов" приглашает красноярцев на закрытие фестиваля

11 Сентября 2021 г.
Насыщенная программа для взрослых и детей
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

8 Сентября 2021 г.
В Норильск он прибыл для съёмок нового документального фильма
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

9 Сентября 2021 г.
На следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С
Новости Красноярска: Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

10 Сентября 2021 г.
Так как будут продолжать строительство школ и ремонт старых зданий школ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru