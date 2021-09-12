Пассажиры совершившего аварийную посадку в Красноярске Boeing 767 вылетели в Москву резервным бортом

Пассажиры рейса Анталья - Владивосток, совершившего аварийную посадку в аэропорту Красноярска, вылетели во Владивосток резервным бортом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

Самолет вылетел из аэропорта Емельянова в 04:50 по местному времени бортом, который прибыл из Москвы.

Напомним, борт Boeing 767 авиакомпании Azur Air, совершавший рейс по маршруту Анталья - Владивосток, в субботу совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы воздушного судна. На борту находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. Об этом сообщали Sibnovosti.ru.

В настоящее время по факту аварийной посадки проводятся проверки.

Фото: © Александр Жуковец/Sibnovosti.ru