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Пассажиры совершившего аварийную посадку в Красноярске Boeing 767 вылетели в Москву резервным бортом

Главная Общество
Красноярск
13:40 12 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, аэропорт
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Пассажиры рейса Анталья - Владивосток, совершившего аварийную посадку в аэропорту Красноярска, вылетели во Владивосток резервным бортом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска. 

Самолет вылетел из аэропорта Емельянова в 04:50 по местному времени бортом, который прибыл из Москвы.  

Напомним, борт Boeing 767 авиакомпании Azur Air, совершавший рейс по маршруту Анталья - Владивосток, в субботу совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска  По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы воздушного судна. На борту находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. Об этом сообщали Sibnovosti.ru.

В настоящее время по факту аварийной посадки проводятся проверки.

Фото: © Александр Жуковец/Sibnovosti.ru

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