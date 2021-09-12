В Красноярске скончалась основательница детского театра танца «Орлёнок» Вера Гудовская

Основательница красноярского театра детского танца "Орленок", заслуженный работник культуры РФ, отличник народного просвещения, заслуженный педагог Красноярского края Вера Николаевна Гудовская ушла из жизни на 85-м году жизни. Об этом сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев в своем Instagram.

«Почти 50 лет она была художественным руководителем коллектива и до самого конца всегда интересовалась жизнью орлят, - написал Илья Зайцев. - Мои соболезнования родным и близким Веры Николаевны, коллективу театра и всем тысячам орлятам, которых театр танца воспитал".

Вера Николаевна Гудовская - кавалер ордена "Дружбы народов", лауреат профессионального приза "Вдохновение" в номинации "Человек-легенда", обладатель знака "Признание" Законодательного Собрания Красноярского края, Золотого знака "За заслуги перед городом Красноярском", Премии Правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. Вера Николаевна была бессменным руководителем коллектива 48 лет.

О дате прощания станет известно позже.

Фото: instagram.com/izaitsev