В Красноярске на Норильской мужчина зарезал обидчика "розочкой" от бутылки

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 сентября в Красноярске во дворе дома по ул. Норильская,38. Об этом сообщает "ЧП Красноярск".

Очевидцы рассказали, что во дворе дома двое мужчин распивали пиво, когда к ним подошла компания из двух мужчин и девушки и попросили пиво. После словесной перепалки началась драка, один из мужчин разбил бутылку и "розочкой" ударил своего обидчика прямо в шею.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, а убийца спокойно ушел. Сейчас личность подозреваемого установлена, он задержан, возбуждено уголовное дело.

Фото: © vk.com/kraschp