11 сентября
Красноярск
погода +20 °C
72.76
 
€ 86.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на Норильской мужчина зарезал обидчика "розочкой" от бутылки

Главная Общество
Красноярск
17:00 11 Сентября 2021
происшествия, красноярск, убийство
версия для печати Ico_print

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 сентября в Красноярске во дворе дома по ул. Норильская,38. Об этом сообщает "ЧП Красноярск".

Очевидцы рассказали, что во дворе дома двое мужчин распивали пиво, когда к ним подошла компания из двух мужчин и девушки и попросили пиво. После словесной перепалки началась драка, один из мужчин разбил бутылку и "розочкой" ударил своего обидчика прямо в шею.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, а убийца спокойно ушел. Сейчас личность подозреваемого установлена, он задержан, возбуждено уголовное дело.

Фото: © vk.com/kraschp

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Экс-руководителей банка "Канска" будут судить за хищение более чем 600 млн рублей

Экс-руководителей банка "Канска" будут судить за хищение более чем 600 млн рублей

11 Сентября 2021 г.
Они списывали деньги со счетов вкладчиков
Новости Красноярска: Более 600 жителей Красноярска переедут в новые квартиры в Солнечном из аварийного жилья

Более 600 жителей Красноярска переедут в новые квартиры в Солнечном из аварийного жилья

11 Сентября 2021 г.
В этом году планируется переселить более 4 100 человек
Новости Красноярска: Матч по регби, спортивный челендж и выступления музыкантов: "Битва Берегов" приглашает красноярцев на закрытие фестиваля

Матч по регби, спортивный челендж и выступления музыкантов: "Битва Берегов" приглашает красноярцев на закрытие фестиваля

11 Сентября 2021 г.
Насыщенная программа для взрослых и детей
Новости Красноярска: Чем заняться "В центре Мира" 11 и 12 сентября?

Чем заняться "В центре Мира" 11 и 12 сентября?

11 Сентября 2021 г.
Последние выходные будут насыщенными
Новости Красноярска: Памятник бывшему главе Красноярского края Павлу Федирко установили в Парке 400-летия Красноярска

Памятник бывшему главе Красноярского края Павлу Федирко установили в Парке 400-летия Красноярска

10 Сентября 2021 г.
Статуя высотой в 5 метров обошлась бюджетам края и города в 16,6 миллионов рублей
Новости Красноярска: СГК готова подключить школы и больницы к теплоснабжению раньше сезона

СГК готова подключить школы и больницы к теплоснабжению раньше сезона

10 Сентября 2021 г.
Для подключения жилых домов нужно согласие всех жильцов
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

6 Сентября 2021 г.
Высокий потенциал у территорий между Красноярском и Братском, у Канска и Лесосибирска
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

8 Сентября 2021 г.
Жительницу Красноярска напавшую на детей с ножницами будут судить. Громкий случай произошёл в июне этого года. Ж...
Новости Красноярска: Стали известны подробности гибели главы МЧС России

Стали известны подробности гибели главы МЧС России

8 Сентября 2021 г.
Министр спасал упавшего в воду оператора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru