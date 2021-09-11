11 сентября
Красноярск
погода +12 °C
72.76
 
€ 86.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Чем заняться "В центре Мира" 11 и 12 сентября?

Главная Общество
Красноярск
09:00 11 Сентября 2021
общество, красноярск, фестиваль
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Чем заняться "В центре Мира" 11 и 12 сентября?

Заключительные выходные проекта "В центре Мира" будут насыщенными и интересными. Множество разных локаций, знакомство с культурой и традициями разных стран, мастер-классы и, кончено же, фестиваль фудтраков ждет красноярцев и гостей города.

Впрочем, обо всем по порядку.

Суббота, 11 сентября

Основные мероприятия проекта начинаются по выходным в 12 часов. Будут установлены уже полюбившиеся горожанам  фотолокации: композиция «В центре Мира», рамка Инстаграма, зелёное сердце. На проспекте Мира одновременно состоится несколько фестивалей. Кроме того, культуры разных стран представят общественные организации. Так, общественная организация «Китайская община» и научно-образовательный центр китайского языка и культуры «Институт Конфуция» КГПУ им. В.П. Астафьева погрузят красноярцев в традиции и культуру Китая. А Центр Кореи СФУ, красноярское краевое общество по развитию сотрудничества с Японией и Японский центр СФУ познакомят с особенностями Азии.

Подготовлена для красноярцев и премьера: впервые в сквере Пушкина будет проходить уникальное мультимедийное представление «Волшебный лес». Его можно увидеть по вечерам, с 19:30.

Участок от улицы Обороны до Диктатуры Пролетариата

Здесь пройдет фестиваль фудтраков, которые будут работать с 10:00 субботы и до 20:00 воскресенья. Напитки, десерты, сэндвичи,  бутерброды, блины,  вафли, а также имбирные пряники, турецкий дёнер и гонконгские вафли - всё для ценителей вкусной еды. Кстати, на каждой машине, а их будет 20, есть наклейка с QR-кодом, и вы можете проголосовать за понравившееся мобильное кафе. Лучших выберут сразу в нескольких номинациях: «Самые экологичные», «Лучшее оформление», «Самые стильные», «Самый вкусный напиток», «Со скоростью света» (за самое быстрое обслуживание), «Лучшая команда», «Я ещё вернусь» и «Самое необычное блюдо или напиток».

В 12:00 -  «В центре Мира» на балконе здания Мира, 86 начнет играть саксофонист. Около 15:00 его сменит пианист, а вечером музыкальное настроение будет создавать ди-джей.

Сквер Пушкина

Около 12:00 - начнётся спортивно-оздоровительная зарядка, а следом - спортивные игры.

В 15:00- выступят вокалисты школы эстрады и джаза, а вечером сквер превратится в концертную площадку для молодых музыкантов.

Также здесь пройдут мастер-классы по ирландским танцам и артистическому фехтованию.

С 19:30 и до 24.00 будет работать мультимедийный проект «Волшебный лес», организаторы позаботились о том, чтобы каждое дерево сквера было подсвечено, а между ветками посетители увидят изображения животных и птиц.

В 20:00 возле «Аптекарского огорода» выступление акустического трио COVЁR. 

Проезжая часть проспекта Мира

В 13:00 рядом с зелёным газоном пройдет мастер-класс по рисованию в стиле поп-арт.  .

Напротив театра Пушкина состоится мастер-класс по рисованию цветов разными техниками, здесь же научат делать букеты из бумаги.

На проезжей части разместятся большой надувной дартс и надувное поле для футболистов.

Зелёное полотно (на улице Кирова)

В 12:00 - выступление юных гимнасток, следом - юные циркачи. 

В14:00 - семейный фестиваль «Радуга».

А в 16:00 спортивный фестиваль.

К  20:00 зелёный газон превратится в кинотеатр под открытым небом, смотреть будем «Конька-Горбунка».

Площадка возле памятника Поздееву и переулок Поздеева

Все о культуре и обычаях Китая. Викторина, чайная церемония, китайские танцы и гимнастика, а в 17:00 - китайская дискотека.

Воскресенье,  12 сентября

Сквер Пушкина

В начале дня сквер станет гольф-площадкой, так что приходите загнать шарик в лунку.

В 15:00 начнётся «Дружный квартирник», где выступят поэты, музыканты и стендаперы. Кстати, микрофон открыт и выступить может каждый. Здесь же - мастер-класс по росписи шопера.

Чуть позже выступит ансамль современной детской песни «Звёздный дождь». 

С 18:00 до 21:00 - площадка телеканала «ТВК». Здесь гостей ждут мастер-классы, розыгрыши призов и выступление группы «Простые вещи».

Световое представление «Волшебный лес», как и накануне, начнётся в 19:30.

Проезжая часть проспекта Мира

 С 12:00 до 14:30 - Летний кубок Красноярска по шахматам в дисциплине блиц, книжная выставка и фотовыставка «LOOK по городу», интерактивные игры и мастер-классы, а также турнир по скоростному сбору спилс-карт.

Зелёное полотно (на улице Кирова)

Большая площадка спортивного фестиваля «Битва берегов». Здесь можно посоревноваться в разных дисциплинах и получить билеты на регбийный матч между левобережным «Красным Яром» и правобережным «Енисей-СТМ».

Заодно сыграть партию по настольному теннису, посмотреть боксёрский ринг и площадки панна-футбола и футбольного фристайла.

Площадка возле памятника Поздееву

Погружаемся в мир Японии и Кореи. Всех ждет  мастер-класс по оригами, гости научатся делать визитку на корейском языке, расписать веер и многое другое. Можно начать изучать азы японского языка и традиционного корейского плетения.

Примерно в 15:00 - пройдет мастер-класс по зумбе,а чуть позже - концерт фольклорных коллективов.

Мастер-классы по танцам от студии современного танца «Экспрессия». Всех любителей музыки ждут танцевальные баттлы, а закроет работу площадки вокальный дуэт.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Матч по регби, спортивный челендж и выступления музыкантов: "Битва Берегов" приглашает красноярцев на закрытие фестиваля

Матч по регби, спортивный челендж и выступления музыкантов: "Битва Берегов" приглашает красноярцев на закрытие фестиваля

11 Сентября 2021 г.
Насыщенная программа для взрослых и детей
Новости Красноярска: Памятник бывшему главе Красноярского края Павлу Федирко установили в Парке 400-летия Красноярска

Памятник бывшему главе Красноярского края Павлу Федирко установили в Парке 400-летия Красноярска

10 Сентября 2021 г.
Статуя высотой в 5 метров обошлась бюджетам края и города в 16,6 миллионов рублей
Новости Красноярска: СГК готова подключить школы и больницы к теплоснабжению раньше сезона

СГК готова подключить школы и больницы к теплоснабжению раньше сезона

10 Сентября 2021 г.
Для подключения жилых домов нужно согласие всех жильцов
Новости Красноярска: Именем погибшего министра могут назвать новый Лесопожарный центр Красноярского края

Именем погибшего министра могут назвать новый Лесопожарный центр Красноярского края

10 Сентября 2021 г.
Эту идею озвучил губернатор Красноярского края
Новости Красноярска: В Красноярском крае четверо военнослужащих наказаны за пьянство

В Красноярском крае четверо военнослужащих наказаны за пьянство

10 Сентября 2021 г.
В нетрезвом виде они явились на место службы
Новости Красноярска: В Красноярском крае сотрудники банка присвоили более 550 млн руб. вкладчиков

В Красноярском крае сотрудники банка присвоили более 550 млн руб. вкладчиков

10 Сентября 2021 г.
Они списывали деньги со счетов вкладчиков
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Стали известны подробности гибели главы МЧС России

Стали известны подробности гибели главы МЧС России

8 Сентября 2021 г.
Министр спасал упавшего в воду оператора
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

9 Сентября 2021 г.
На следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С
Новости Красноярска: В Красноярск прилетает Рой Джонс

В Красноярск прилетает Рой Джонс

7 Сентября 2021 г.
Здесь он представит свою новую песню
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru