Чем заняться "В центре Мира" 11 и 12 сентября?

Заключительные выходные проекта "В центре Мира" будут насыщенными и интересными. Множество разных локаций, знакомство с культурой и традициями разных стран, мастер-классы и, кончено же, фестиваль фудтраков ждет красноярцев и гостей города.

Впрочем, обо всем по порядку.

Суббота, 11 сентября

Основные мероприятия проекта начинаются по выходным в 12 часов. Будут установлены уже полюбившиеся горожанам фотолокации: композиция «В центре Мира», рамка Инстаграма, зелёное сердце. На проспекте Мира одновременно состоится несколько фестивалей. Кроме того, культуры разных стран представят общественные организации. Так, общественная организация «Китайская община» и научно-образовательный центр китайского языка и культуры «Институт Конфуция» КГПУ им. В.П. Астафьева погрузят красноярцев в традиции и культуру Китая. А Центр Кореи СФУ, красноярское краевое общество по развитию сотрудничества с Японией и Японский центр СФУ познакомят с особенностями Азии.

Подготовлена для красноярцев и премьера: впервые в сквере Пушкина будет проходить уникальное мультимедийное представление «Волшебный лес». Его можно увидеть по вечерам, с 19:30.

Участок от улицы Обороны до Диктатуры Пролетариата

Здесь пройдет фестиваль фудтраков, которые будут работать с 10:00 субботы и до 20:00 воскресенья. Напитки, десерты, сэндвичи, бутерброды, блины, вафли, а также имбирные пряники, турецкий дёнер и гонконгские вафли - всё для ценителей вкусной еды. Кстати, на каждой машине, а их будет 20, есть наклейка с QR-кодом, и вы можете проголосовать за понравившееся мобильное кафе. Лучших выберут сразу в нескольких номинациях: «Самые экологичные», «Лучшее оформление», «Самые стильные», «Самый вкусный напиток», «Со скоростью света» (за самое быстрое обслуживание), «Лучшая команда», «Я ещё вернусь» и «Самое необычное блюдо или напиток».

В 12:00 - «В центре Мира» на балконе здания Мира, 86 начнет играть саксофонист. Около 15:00 его сменит пианист, а вечером музыкальное настроение будет создавать ди-джей.

Сквер Пушкина

Около 12:00 - начнётся спортивно-оздоровительная зарядка, а следом - спортивные игры.

В 15:00- выступят вокалисты школы эстрады и джаза, а вечером сквер превратится в концертную площадку для молодых музыкантов.

Также здесь пройдут мастер-классы по ирландским танцам и артистическому фехтованию.

С 19:30 и до 24.00 будет работать мультимедийный проект «Волшебный лес», организаторы позаботились о том, чтобы каждое дерево сквера было подсвечено, а между ветками посетители увидят изображения животных и птиц.

В 20:00 возле «Аптекарского огорода» выступление акустического трио COVЁR.

Проезжая часть проспекта Мира

В 13:00 рядом с зелёным газоном пройдет мастер-класс по рисованию в стиле поп-арт. .

Напротив театра Пушкина состоится мастер-класс по рисованию цветов разными техниками, здесь же научат делать букеты из бумаги.

На проезжей части разместятся большой надувной дартс и надувное поле для футболистов.

Зелёное полотно (на улице Кирова)

В 12:00 - выступление юных гимнасток, следом - юные циркачи.

В14:00 - семейный фестиваль «Радуга».

А в 16:00 спортивный фестиваль.

К 20:00 зелёный газон превратится в кинотеатр под открытым небом, смотреть будем «Конька-Горбунка».

Площадка возле памятника Поздееву и переулок Поздеева

Все о культуре и обычаях Китая. Викторина, чайная церемония, китайские танцы и гимнастика, а в 17:00 - китайская дискотека.

Воскресенье, 12 сентября

Сквер Пушкина

В начале дня сквер станет гольф-площадкой, так что приходите загнать шарик в лунку.

В 15:00 начнётся «Дружный квартирник», где выступят поэты, музыканты и стендаперы. Кстати, микрофон открыт и выступить может каждый. Здесь же - мастер-класс по росписи шопера.

Чуть позже выступит ансамль современной детской песни «Звёздный дождь».

С 18:00 до 21:00 - площадка телеканала «ТВК». Здесь гостей ждут мастер-классы, розыгрыши призов и выступление группы «Простые вещи».

Световое представление «Волшебный лес», как и накануне, начнётся в 19:30.

Проезжая часть проспекта Мира

С 12:00 до 14:30 - Летний кубок Красноярска по шахматам в дисциплине блиц, книжная выставка и фотовыставка «LOOK по городу», интерактивные игры и мастер-классы, а также турнир по скоростному сбору спилс-карт.

Зелёное полотно (на улице Кирова)

Большая площадка спортивного фестиваля «Битва берегов». Здесь можно посоревноваться в разных дисциплинах и получить билеты на регбийный матч между левобережным «Красным Яром» и правобережным «Енисей-СТМ».

Заодно сыграть партию по настольному теннису, посмотреть боксёрский ринг и площадки панна-футбола и футбольного фристайла.

Площадка возле памятника Поздееву

Погружаемся в мир Японии и Кореи. Всех ждет мастер-класс по оригами, гости научатся делать визитку на корейском языке, расписать веер и многое другое. Можно начать изучать азы японского языка и традиционного корейского плетения.

Примерно в 15:00 - пройдет мастер-класс по зумбе,а чуть позже - концерт фольклорных коллективов.

Мастер-классы по танцам от студии современного танца «Экспрессия». Всех любителей музыки ждут танцевальные баттлы, а закроет работу площадки вокальный дуэт.