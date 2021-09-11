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Экс-руководителей банка "Канска" будут судить за хищение более чем 600 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
16:00 11 Сентября 2021
общество, красноярск, суд, банк
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В Красноярске окончено предварительное расследование уголовных дел о хищении более 610 миллионов рублей в отношении двух экс-руководителей банка "Канский" и четырех работников финансового учреждения.

По версии следствия, в период с июля 2014 по декабрь 2017 года подозреваемые списывали деньги со счетов вкладчиков. Также они уменьшали принятые суммы, а в некоторых случаях и вовсе не зачисляли денежные средства на счета. Свои преступные махинации они проводили сами или с привлечением других сотрудников, которые не знали о противоправном характере действий. В общей сложности от действий мошенников пострадали 664 человека, которые потеряли больше 550 миллионов рублей.

Кроме этого, экс-председатели правления банка растратили вверенное имущество кредитного учреждения на 63 миллиона рублей, реализовав его аффилированным предприятиям по фиктивным договорам купли-продажи. При этом, оплата по ним фактически не осуществлялась, а часть денег была легализована путём перевода на счета подконтрольные одному из соучастников юридических лиц.

Сейчас уголовные дела направлены в Берёзовский районный суд. 

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