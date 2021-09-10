Памятник бывшему главе Красноярского края Павлу Федирко установили в Парке 400-летия Красноярска

5-метровый памятник экс-главе региона Павлу Федирко появился в Парке 400-летия Красноярска 10 сентября. Его установка прошла через 2 года после смерти бывшего губернатора.



Отметим, что скульптуру планировали поставить давно. В 2020 году провели конкурс на проект мемориала и его победителем стал Андрей Кияницын. Андрей знаком горожанам по работе над памятниками фотографа на проспекте Мира, «Дяди Яши и стажера» на улице Парижской Коммуны, фонтана «Реки Сибири» рядом с Театральной площадью и рек Хатанги и Тунгуски.



Статуя высотой в 5 метров обошлась бюджетам края и города в 16,6 миллионов рублей. Закончить работы по благоустройству планируют к 12 сентября. О дате торжественного открытия пока неизвестно.

Напомним, что при губернаторе Павле Федирко, который управлял регионом с 1972 по 1987 годы появились Красноярский металлургический завод, Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, «Крастяжмаш» и новый аэропорт в Емельяново. Павел Стефанович скончался в августе 2019 года. Октябрьскому мосту в Красноярске было присвоено его имя.

Фото: Красгорпарк