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РУСАЛ профинансировал подготовку эскизного проекта благоустройства бульвара в Советском районе Красноярска

Главная Общество
Красноярск
16:34 10 Сентября 2021
парк, город, благоустройство, предприятие
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Разработку эскизного проекта благоустройства бульвара вдоль улицы Краснодарской до пересечения с улицей Воронова профинансировал РУСАЛ в рамках социальной политики компании, направленной в том числе на реновацию и благоустройство востребованных общественных пространств. Работы по обновлению зоны отдыха в микрорайоне Зелёная роща начнутся в 2022 году.
 
В обсуждении эскизного проекта по благоустройству бульвара приняли участие мэр Красноярска Сергей Еремин, представители департаментов администрации города, а также заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ, депутат красноярского городского Совета Александр Дроздов. Он отметил, что компания серьезно заинтересована в развитии микрорайона Зелёная роща, ведь здесь проживает большинство сотрудников завода КрАЗ.

- Мы получили много обращений по поводу этого общественного пространства и необходимости его благоустройства. Первую задачу РУСАЛ выполнил – выделил деньги на проектный эскиз благоустройства. Этому микрорайону нужна серьезная реновация, поэтому вместе с администрацией города определим дальнейшие пути развития. Но уже сейчас могу сказать, что главное пожелание жителей – сохранить деревья – будет учтено при доработке проекта», – сказал Александр Дроздов.

РУСАЛ профинансировал подготовку эскизного проекта благоустройства бульвара в Советском районе Красноярска

Работы начнутся на участке от сквера с памятником самолету МИГ - 21Ф. Обновление коснётся и внешнего облика рынка «Металлург», где фасады и входные группы обустроят в одной стилистике с будущим сквером, а также создадут специальные прилавки для сезонной торговли. Аллею на Краснодарской разобьют на несколько функциональных зон: зону отдыха, велосипедное кольцо, прогулочные тропинки, спортивные площадки и другие локации. Проектировщики постарались учесть пожелания и пенсионеров, и спортсменов, и мам с колясками.
Очень серьезное внимание предполагается уделить разработке и монтажу современной системы освещения бульвара.

- Аллея является удобным местом для отдыха и прогулок жителей микрорайона. Определенная работа по обслуживанию и модернизации сквера проводится, но это общественное пространство требует большого комплексного ремонта. У нас есть несколько вариантов финансирования реконструкции этого объекта не только за счёт средств бюджета города. Так что будем объединяться всем миром. Запланируем в бюджете на будущий год часть средств на начальный этап работ, – подчеркнул Сергей Ерёмин.

Благодаря подготовленному эскизу участники рабочей встречи увидели не просто идеологическую программу, а получили представление о дальнейшем сотрудничестве в рамках концепции благоустройства. 

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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