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В Красноярском крае четверо военнослужащих наказаны за пьянство

Главная Общество
Красноярск
17:15 10 Сентября 2021
армия, красноярск
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Четверо военнослужащих попали на гауптвахту за то, что явились на службу в состоянии алкогольного опьянения. Подобное запрещено федеральным законом, так что дело военных передали в гарнизонный суд.

Как рассказали в пресс-службе суда, в июле мужчины употребляли спиртные напитки, а утром отправились в военную часть, где их осмотрели и обнаружили признаки опьянения. В больнице, куда их отправили на медицинское освидетельствование, выводы гарнизонных врачей подтвердили.

Каждому из провинившихся гарнизонный военный суд назначил арест с отбыванием срока от 15 до 25 суток на гауптвахте.

Фото: kgvs.krk.sudrf.ru

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