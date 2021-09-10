В Красноярском крае четверо военнослужащих наказаны за пьянство

Четверо военнослужащих попали на гауптвахту за то, что явились на службу в состоянии алкогольного опьянения. Подобное запрещено федеральным законом, так что дело военных передали в гарнизонный суд.

Как рассказали в пресс-службе суда, в июле мужчины употребляли спиртные напитки, а утром отправились в военную часть, где их осмотрели и обнаружили признаки опьянения. В больнице, куда их отправили на медицинское освидетельствование, выводы гарнизонных врачей подтвердили.

Каждому из провинившихся гарнизонный военный суд назначил арест с отбыванием срока от 15 до 25 суток на гауптвахте.

Фото: kgvs.krk.sudrf.ru