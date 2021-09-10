Благодаря Норникелю» все желающие смогут изучить языки коренных народов Таймыра

Норникель увеличит поддержку коренных народов Таймыра. Соглашение об этом подписано между представителями компании и Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра.

В частности, увеличилось количество выделяемых денег на строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в Волочанке. Отдельный пункт коснулся образования: компания выделит средства на выпуск ряда лингвистических и литературных изданий, поддержку газет на языках коренных народов, подготовку методических материалов для изучения коренных языков и некоторые другие мероприятия в рамках Международного десятилетия языков коренных народов под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.

«Отклик на нужды коренных народов со стороны „Норникеля“ — это подтверждение гибкости и системной работы компании с местными сообществами. Наше соглашение — это демонстрация стремления к устойчивому развитию народов Таймыра. Мы постоянно мониторим нужды конкретных общин и в контакте с компанией меняем параметры отдельных пунктов наших договоренностей. Причем большинство изменений — это увеличение числа мероприятий с ростом финансирования важнейших программ поддержки», — отметил председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Вся программа включает 42 проекта. Выполнение всех пунктов обойдётся компании более чем в 2 млрд руб.

«Мы не просто финансируем важнейшие программы поддержки жизнедеятельности и хозяйствования коренных народов, наша цель — выстраивать партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами: ассоциациями и конкретными общинами. Мы стараемся всегда откликаться на просьбы о корректировке наших программ поддержки на основании актуальной повестки, которую сами коренные народы понимают лучше нас. Особенно когда идет речь о поддержке коренных языков, их популяризации и защите. Ведь язык — это главный проводник для сохранения исторической памяти поколений», — прокомментировал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Фото: Норникель