10 сентября
Красноярск
погода +15 °C
73.13
 
€ 86.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Благодаря Норникелю» все желающие смогут изучить языки коренных народов Таймыра

Главная Общество
Красноярск
15:36 10 Сентября 2021
в красноярском крае, народы
версия для печати Ico_print

Норникель увеличит поддержку коренных народов Таймыра. Соглашение об этом подписано между представителями компании и Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра.

В частности, увеличилось количество выделяемых денег на строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в Волочанке. Отдельный пункт коснулся образования: компания выделит средства на выпуск ряда лингвистических и литературных изданий, поддержку газет на языках коренных народов, подготовку методических материалов для изучения коренных языков и некоторые другие мероприятия в рамках Международного десятилетия языков коренных народов под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.

«Отклик на нужды коренных народов со стороны „Норникеля“ — это подтверждение гибкости и системной работы компании с местными сообществами. Наше соглашение — это демонстрация стремления к устойчивому развитию народов Таймыра. Мы постоянно мониторим нужды конкретных общин и в контакте с компанией меняем параметры отдельных пунктов наших договоренностей. Причем большинство изменений — это увеличение числа мероприятий с ростом финансирования важнейших программ поддержки», — отметил председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Вся программа включает 42 проекта. Выполнение всех пунктов обойдётся компании более чем в 2 млрд руб.

«Мы не просто финансируем важнейшие программы поддержки жизнедеятельности и хозяйствования коренных народов, наша цель — выстраивать партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами: ассоциациями и конкретными общинами. Мы стараемся всегда откликаться на просьбы о корректировке наших программ поддержки на основании актуальной повестки, которую сами коренные народы понимают лучше нас. Особенно когда идет речь о поддержке коренных языков, их популяризации и защите. Ведь язык — это главный проводник для сохранения исторической памяти поколений», — прокомментировал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Фото: Норникель

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки 366 человек заболели коронавирусом

В Красноярском крае за сутки 366 человек заболели коронавирусом

10 Сентября 2021 г.
Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 567 685
Новости Красноярска: РУСАЛ профинансировал подготовку эскизного проекта благоустройства бульвара в Советском районе Красноярска

РУСАЛ профинансировал подготовку эскизного проекта благоустройства бульвара в Советском районе Красноярска

10 Сентября 2021 г.
Работы начнутся в 2022 году
Новости Красноярска: В следующем году в Красноярске возможно начнётся строительство метро

В следующем году в Красноярске возможно начнётся строительство метро

10 Сентября 2021 г.
Уже решается вопрос с финансированием строительства
Новости Красноярска: На ул. Волжской завершили благоустройство сквера

На ул. Волжской завершили благоустройство сквера

10 Сентября 2021 г.
Всего в этом году в Ленинском районе благоустроят пять общественных пространств
Новости Красноярска: 12 сентября изменится график движения электропоездов на маршруте Красноярск – Дивногорск – Красноярск

12 сентября изменится график движения электропоездов на маршруте Красноярск – Дивногорск – Красноярск

10 Сентября 2021 г.
В расписание добавят один поезд, а один - отменят
Новости Красноярска: В красноярских школах возобновились экологические уроки

В красноярских школах возобновились экологические уроки

10 Сентября 2021 г.
Первое занятие прошло в школе №145
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

6 Сентября 2021 г.
Мужчина испугался общественного порицания
Новости Красноярска: Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

9 Сентября 2021 г.
Не пришлось даже включать дополнительный мощный прожектор
Новости Красноярска: В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

7 Сентября 2021 г.
Им оказался 19-летний юноша
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru