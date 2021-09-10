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C 12 сентября изменится график движения электропоездов на маршруте между Красноярском и Дивногорском

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Красноярск
15:30 10 Сентября 2021
поезда, в красноярске, ржд, общество
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С 12 сентября железнодорожники меняют график движения электропоездов на маршруте Красноярск – Дивногорск – Красноярск.

На один день назначается пригородный поезд №6262-6261 Дивногорск – Красноярск (отправление со станции Дивногорск в 11:30, прибытие на станцию Красноярск в 12:33).

При этом, электропоезд № 6482-81/6462-64 Красноярск – Дивногорск – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 9:09, отправление со станции Дивногорск в 10:23) с 12 сентября будет отменен.

В остальном, расписание городских поездов, курсирующих по Дивногорскому направлению, останется без изменений.

Желающие уточнить расписание движения электропоездов могут обратиться по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Также руководство КрасЖД напоминает, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

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