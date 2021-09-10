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В Красноярском крае сотрудники банка присвоили более 550 млн руб. вкладчиков

Главная Общество
Красноярск
17:13 10 Сентября 2021
общество, происшествия, деньги, банк
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Ирина Волк, официальный представитель МВД России рассказала, что в Красноярском крае будут судить бывших руководителей и работников банка, которые присвоили свыше 550 млн руб. вкладчиков и имущество организации.

Были присвоены деньги 664 человек, это продолжалось с июля 2014 года по декабрь 2017 года. Также аферисты привлекали других сотрудников, которые не владели информацией о махинациях. Работники банка списывали денежные средства со счетов вкладчиков, искажали принятые суммы в меньшую сторону, а порой и вовсе не зачисляли деньги на счёт клиентов. Материальный ущерб — более 550 млн руб.

Также двое бывших председателей правления с июня 2016 по январь 2018 года продали имущество организации аффилированным лицам. Оплата по договору фактически не прошла. Часть средств перевели на счёт одного из соучастников. Ущерб — свыше 63 млн руб.

Возбуждены уголовные дела по статьям хищение и легализация (отмывание) денежных средств, которые переданы в суд.

Фото: myslo.ru

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