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В Красноярском крае более 3-х тысяч долларовых миллионеров

Главная Общество
Красноярск
15:10 10 Сентября 2021
красноярск, деньги
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Аналитики «Сколково» подсчитали количество долларовых миллионеров живущих в России. Их оказалось 300 тысяч. Красноярский край оказался на 11 месте: здесь живёт около 3-х тысяч богатых россиян.

Для подсчёта специалисты использовали данные о количестве оформленных дорогих авто. В лидерах оказались Московская (104 тысяч) и Ленинградская области (28 тысяч).

В «Сколково» отмечают, что результаты могут быть не точными, ведь сведения о стоящих на учете люксовых автомобилей лишь приблизительные.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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