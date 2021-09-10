В красноярских школах возобновились экологические уроки

В Красноярске с началом нового учебного года возобновились экологические уроки. Первый прошел для учеников 4-го класса «А» школы № 145.

Сначала школьники побывали на виртуальной экскурсии по самым большим свалкам мира. Узнали, что ежедневно каждый человек «производит» больше килограмма мусора. Что кожура от банана пролежит в земле несколько месяцев, обычный малышовый памперс – 500 лет, а стекло – целую 1000. Поэтому справиться с «нашествием» мусора человечество сможет только тогда, когда научится бережно относиться к природе и вещам, сортировать отходы и перерабатывать все, что можно переработать.

«На каждом таком эко-уроке мы стараемся донести до наших слушателей – а это и младшеклассники, и школьники постарше, что только от нас зависит, какой будет окружающая нас среда в будущем, что будет с природой, с экологией. Мы рассказываем о наших инициативах по раздельному сбору мусора, о важности вовлечения в этот процесс всех жителей Красноярска. Для этой цели мы постепенно наращиваем количество установленных на Левобережье контейнеров для пластика, для стекла, поддерживаем эко-волонтеров и различные экологические акции», - поделилась руководитель PR-отдела «КРК» Юлия Комиссаренко.

В конце эко-урока школьники получили от «Красноярской рециклинговой компании», которая является организатором таких встреч, яркие и практичные подарки, а завершением встречи стало «знакомство» с мусоровозом и операторами, которые на нем работают и ежедневно наводят чистоту в наших дворах.

«Впереди – целый учебный год. И таких эко-уроков у нас пройдет еще очень много. Обращайтесь к нам через аккаунты в соцсетях или по телефону +7 (391) 219 35-75 – и мы организуем такие уроки для ваших детей», – отметили в «КРК».

Фото:КРК