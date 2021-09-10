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На ул. Волжской завершили благоустройство сквера

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Красноярск
15:46 10 Сентября 2021
общество, красноярск, благоустройство, район
Фотография © admkrsk.ru
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Об этом сообщили на сайте администрации города Красноярска. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Ленинском районе на ул. Волжская, 19-29 закончили благоустройство сквера «Уютный».

Это общественное пространство выбрали для благоустройства сами жители района. Инициативные жители района вложили 323 тыс рублей. Стоимость всех работ — около 10,7 млн руб.

В сквере установили песочницу, детский игровой комплекс, качели-перголы, провели освещение, уложили асфальтобетон и тротуарную плитку. Были сохранены деревья и кустарники, конечно, высадили и новые растения.

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