На ул. Волжской завершили благоустройство сквера

Об этом сообщили на сайте администрации города Красноярска. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Ленинском районе на ул. Волжская, 19-29 закончили благоустройство сквера «Уютный».

Это общественное пространство выбрали для благоустройства сами жители района. Инициативные жители района вложили 323 тыс рублей. Стоимость всех работ — около 10,7 млн руб.

В сквере установили песочницу, детский игровой комплекс, качели-перголы, провели освещение, уложили асфальтобетон и тротуарную плитку. Были сохранены деревья и кустарники, конечно, высадили и новые растения.