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Первый в России образовательный поезд «Большая перемена» прибывает в Красноярск

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Красноярск
14:24 10 Сентября 2021
поезд, образование, школьники, железные дороги
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12 сентября в Красноярск на уникальном образовательном поезде прибывают 150 школьников - победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Юные пассажиры совершают путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. В пути они занимаются по особой учебной программе.

Чтобы это стало возможным, ОАО «РЖД» сформировало 18-ти вагонный поезд, аналога которому не существует.

В его составе не только современные плацкартные и купейные вагоны, но и специальные вагоны-залы для проведения лекций, интеллектуальных игр, интерактивных тренингов и занятий в творческих мастерских. В одном из вагонов оборудована медиастудия, где школьники будут брать интервью у гостей и экспертов, а также создадут собственное трэвел-шоу, выпуски которого будут транслироваться в Интернете.
Во время остановок в крупных городах Транссиба путешественники знакомятся с их историей, культурой, а также с научными комплексами, спортивными и промышленными объектами.

Так, красноярские железнодорожники приготовили для детей особый подарок - спецрейс комфортабельной туристической электрички до Дивногорска, маршрут которой проходит вдоль национального парка «Красноярские Столбы», по берегу реки Енисей. Школьники увидят удивительные по красоте сибирские пейзажи, посетят мемориальный комплекс Виктора Астафьева на станции Овсянка, а в Дивногорске – побывают на ГЭС.

Вечером того же дня образовательный поезд «Большая перемена» отправится далее по маршруту.

Путешествие победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» по Транссибу проходит с 6 сентября по 5 октября 2021 года в 2 рейса по 15 дней по маршрутам Москва – Владивосток и Владивосток – Москва.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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