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В Красноярском крае за неделю 18 человек пожаловались на укусы клещей

Главная Общество
Красноярск
14:49 10 Сентября 2021
общество, происшествия, клещи, заболевание
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За неделю в Красноярском крае с жалобами на присасывание клещей обратились 18 человек, сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Отмечается снижение числа пострадавших по сравнению с двумя предыдущими годами.

В этом году зарегистрированы случаи эрлихиоза, при этом в 2020 году случаев заболевания этой болезнью не было. Специалисты отмечают, что инфицированность клещей возбудителями анаплазмоза, эрлихиоза и боррелиоза растёт и превышает показатели прошлых лет.

За 8 месяцев в Красноярском крае от клещевого энцефалита привито 120,6 тыс человек (93,3 тыс детей).

Фото: scfh.ru

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