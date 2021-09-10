За нарушение масочного режима в общественном транспорте составлено 178 протоколов

Сотрудники департамента транспорта и полиции проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Было проинспектировано 26 автобусов и троллейбусов. Буквально за час вынесли два предупреждения водителям автобусов и составили три протокола на пассажиров об административных правонарушениях. Им грозят штрафы до 30 тыс рублей.

— Существуют пассажиры, которые на весь день могут испортить настроение, есть такие, которые говорят: «Я привитый, зачем мне маска?» Но вакцинация не означает, что защищать себя и окружающих больше не нужно. Если сравнивать с началом пандемии, то пассажиры сейчас, конечно, намного адекватнее относятся к масочному режиму, — рассказала Елена Беляева, кондуктор троллейбуса № 15.

По словам Игоря Манченко, заместителя руководителя департамента транспорта, в общественном транспорте имеются санитайзеры, почти везде есть одноразовые маски. В автобусах звучит призыв к ответственности пассажиров. Но находятся те, кто отказывается использовать средства защиты, из-за них срываются рейсы и проводятся постоянные проверки.

С начала пандемии было проведено 1 600 рейдов, проверено порядка 5 000 транспортных средств, с линии снято более 685 автобусов и троллейбусов, а в отношении пассажиров и сотрудников транспорта было составлено 178 протоколов за нарушение масочного режима, сообщается на сайте администрации города Красноярска.