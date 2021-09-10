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Ночью по дорогам Красноярска поедет крупногабаритный груз

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Красноярск
13:33 10 Сентября 2021
красноярск, груз, гибдд
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В ГИБДД Красноярска предупреждают водителей о трёх транспортах с крупным грузом. Сегодня ночью их провезут по улицам города в сторону Иркутска. Все грузовики будут иметь сопровождение. Автопоезда поедут от улицы Ястынской, 47 11 сентября, в 0:00.

Автолюбителей просят быть внимательнее на следующих участках:

улица Ястынская - Коркинский мост - улица Одесская - обход города Красноярска - обход посёлка Берёзовский - малый обход города Красноярска - Р-255 "Сибирь" 853 км, 934 км - Уяр-Заозёрный - обход города Заозёрный - Агинское - Р-255 "Сибирь" 964 км, 1047 км, обход города Канска - Канск (40 лет Октября - Муромская - Транзитная - Товарная - ж/д переезд - путепровод - Декабристов - Иланская) - Р255 "Сибирь" 1061 км, 1076 км, 1166 км - граница Красноярского края с Иркутской областью.

Ширина первого автопоезда с грузом составит 7 метров, двух других - 6,15 метра. Длина - 24 метра, высота - 4,4 метра. Грузовики будут сопровождать автомобили прикрытия. Также задействуют патрульные машины Госавтоинспекции.

Фото: vk.com/gibdd24

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