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В Туруханском районе открылась площадка ГТО

Главная Общество
Красноярск
13:05 10 Сентября 2021
общество, спорт, в красноярском крае
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В Туруханском районе в пос. Бор открылась спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Площадка создана благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На строительство было выделено 4,3 млн рублей, в частности, 3,3 млн — средства федерального бюджета.

Площадка расположена вблизи леса. Рядом школа и молодёжный центр. Кстати, теперь уроки физкультуры смогут проводить и на улице. Жители посёлка смогут подготовиться к выполнению нормативов ГТО, а позже сдать их. На спортплощадке есть всё необходимое: турники, брусья, силовые и кардиотренажёры, гимнастические скамьи, перекладины. Спортобъект доступен и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Оборудование доставляли водным транспортом, ведь автомобильных трасс федерального значения здесь нет.

С открытием площадки жителей поздравил Олег Шереметьев, глава Туруханского района и Валерий Семёнов, сенатор от Красноярского края.

Всего в этом году в регионе в рамках нацпроекта оборудуют шесть площадок ГТО. Скоро такие площадки откроются в Нижнеингашском, Сухобузимском, Абанском и Козульском районах. Также достраиваются физкультурно-оздоровительные комплексы под открытым небом в Железногорске и Красноярске, готовится к вводу в эксплуатацию Ледовый дворец в Канске.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края

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