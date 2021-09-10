10 сентября
Красноярск
погода +15 °C
73.13
 
€ 86.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Назарово открылся Х Юбилейный кинофорум имени Марины Ладыниной

Главная Общество
Красноярск
13:20 10 Сентября 2021
в красноярском крае, форум
версия для печати Ico_print

В Назарово открылся десятый Юбилейный кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладынино. Событие открылось концертом с участием коллег актрисы. В списках гостей замечены Андрей Соколов, Олеся Судзиловская, Анна Большова, Агния Кузнецова, Анастасия Смоктуновская и Александр Пашутин. Актеры возложили цветы и затем отправились в музей, посвященный творчеству артистки кино.

«Мы счастливы принять участие в этом кинофоруме, – подчеркнул Народный артист России Андрей Соколов. — Спасибо всем и дай бог, чтобы этот кинофорум жил и дальше».

Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа. Так, музейно-выставочный центр Назарово представит множество экспонтов, связанных с жизнью и творчеством Ладыниной; в городском Дворце культуры внучка  актера Иннокентия Смоктуновского – Анастасия, открыла выставку, посвященную знаменитому деду.

Фото: © РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Туруханском районе открылась площадка ГТО

В Туруханском районе открылась площадка ГТО

10 Сентября 2021 г.
На строительство было выделено 4,3 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске пресекли сбыт крупной партии наркотиков

В Красноярске пресекли сбыт крупной партии наркотиков

10 Сентября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В гипермаркетах «Маяк» нашли просроченную рыбу и колбасу

В гипермаркетах «Маяк» нашли просроченную рыбу и колбасу

10 Сентября 2021 г.
Назначен штраф 420 тыс рублей.
Новости Красноярска: Под Красноярском на Енисее заметили масляное пятно

Под Красноярском на Енисее заметили масляное пятно

10 Сентября 2021 г.
Источник загрязнения пока не установлен
Новости Красноярска: В Красноярске построят 28 площадок для выгула собак

В Красноярске построят 28 площадок для выгула собак

10 Сентября 2021 г.
Для этого понадобится более 27 млн рублей
Новости Красноярска: Ирина Отводникова стала заместителем министра тарифной политики Красноярского края

Ирина Отводникова стала заместителем министра тарифной политики Красноярского края

10 Сентября 2021 г.
Она заступила на должность с 7 сентября
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

9 Сентября 2021 г.
На следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С
Новости Красноярска: В Красноярск прилетает Рой Джонс

В Красноярск прилетает Рой Джонс

7 Сентября 2021 г.
Здесь он представит свою новую песню
Новости Красноярска: В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

6 Сентября 2021 г.
Мужчина испугался общественного порицания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru