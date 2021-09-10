В Назарово открылся Х Юбилейный кинофорум имени Марины Ладыниной

В Назарово открылся десятый Юбилейный кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладынино. Событие открылось концертом с участием коллег актрисы. В списках гостей замечены Андрей Соколов, Олеся Судзиловская, Анна Большова, Агния Кузнецова, Анастасия Смоктуновская и Александр Пашутин. Актеры возложили цветы и затем отправились в музей, посвященный творчеству артистки кино.

«Мы счастливы принять участие в этом кинофоруме, – подчеркнул Народный артист России Андрей Соколов. — Спасибо всем и дай бог, чтобы этот кинофорум жил и дальше».

Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа. Так, музейно-выставочный центр Назарово представит множество экспонтов, связанных с жизнью и творчеством Ладыниной; в городском Дворце культуры внучка актера Иннокентия Смоктуновского – Анастасия, открыла выставку, посвященную знаменитому деду.

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