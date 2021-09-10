В гипермаркетах «Маяк» нашли просроченную рыбу и колбасу

Во время плановой проверки ООО «Красритейл», которому принадлежит три гипермаркета «Маяк», расположенные в Красноярске и Солонцах, сотрудники Управления Роспотребнадзора выявили несколько нарушений в магазинах: истёкший срок годности малосольной рыбы и колбасных изделий, продукция без маркировки и сведений о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения. Также в магазинах отсутствовали помещения для фасовки, был нарушен температурно-влажностный режим в торговом зале, не проводилась ежедневная уборка. У работников не пройден медосмотр.

За нарушения «Красритейлу» назначены штрафы 420 тыс рублей.

Компания подала жалобу в Арбитражный суд о признании постановлений незаконными. Дело рассмотрят 5 октября.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости