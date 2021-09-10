10 сентября
Красноярск
погода +15 °C
73.13
 
€ 86.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В гипермаркетах «Маяк» нашли просроченную рыбу и колбасу

Главная Общество
Красноярск
12:24 10 Сентября 2021
общество, проверка, магазины, штрафы
версия для печати Ico_print

Во время плановой проверки ООО «Красритейл», которому принадлежит три гипермаркета «Маяк», расположенные в Красноярске и Солонцах, сотрудники Управления Роспотребнадзора выявили несколько нарушений в магазинах: истёкший срок годности малосольной рыбы и колбасных изделий, продукция без маркировки и сведений о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения. Также в магазинах отсутствовали помещения для фасовки, был нарушен температурно-влажностный режим в торговом зале, не проводилась ежедневная уборка. У работников не пройден медосмотр.

За нарушения «Красритейлу» назначены штрафы 420 тыс рублей.

Компания подала жалобу в Арбитражный суд о признании постановлений незаконными. Дело рассмотрят 5 октября.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Назарово открылся Х Юбилейный кинофорум имени Марины Ладыниной

В Назарово открылся Х Юбилейный кинофорум имени Марины Ладыниной

10 Сентября 2021 г.
В событии участвуют многие коллеги актрисы
Новости Красноярска: В Туруханском районе открылась площадка ГТО

В Туруханском районе открылась площадка ГТО

10 Сентября 2021 г.
На строительство было выделено 4,3 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске пресекли сбыт крупной партии наркотиков

В Красноярске пресекли сбыт крупной партии наркотиков

10 Сентября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Под Красноярском на Енисее заметили масляное пятно

Под Красноярском на Енисее заметили масляное пятно

10 Сентября 2021 г.
Источник загрязнения пока не установлен
Новости Красноярска: В Красноярске построят 28 площадок для выгула собак

В Красноярске построят 28 площадок для выгула собак

10 Сентября 2021 г.
Для этого понадобится более 27 млн рублей
Новости Красноярска: Ирина Отводникова стала заместителем министра тарифной политики Красноярского края

Ирина Отводникова стала заместителем министра тарифной политики Красноярского края

10 Сентября 2021 г.
Она заступила на должность с 7 сентября
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск прилетает Рой Джонс

В Красноярск прилетает Рой Джонс

7 Сентября 2021 г.
Здесь он представит свою новую песню
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

9 Сентября 2021 г.
На следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С
Новости Красноярска: Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

9 Сентября 2021 г.
Не пришлось даже включать дополнительный мощный прожектор
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru