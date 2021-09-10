В Красноярске построят 28 площадок для выгула собак

Строительство новых площадок для выгула собак будет вестись по мере финансирования. На эти цели понадобится более 27 млн рублей. На данный момент ведётся формирование бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, потребность этой суммы также обозначена.

На сайте Горсовета сообщается, что площадки разместятся на улицах Сезонников, Водопьянова, Николаева, Аэровокзальная, Никитина, Авиаторов, Тимошенкова, Кутузова, Мечникова, Маерчака, Ястынская, Светлогорская, 60 лет Октября, Калинина, Караульная, Дубенского, Кубанская, Транзитная, Словцова, Вильского, Линейная, на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», пр. Металлургов, а также в районе сквера Чернышевского, около ТРЦ «Планета», в сквере Серебряный, парке Сибсталь, в западной части о. Отдыха.

Пока площадок для выгула собак всего восемь. На территориях жилого назначения площадь таких площадок должна быть 400 – 600 м², на прочих территориях — до 800 м².

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости