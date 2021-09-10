Ирина Отводникова стала заместителем министра тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. Стоит отметить, кроме Отводниковой у министра уже есть первый зам Александр Ананьев и заместителя – Наталья Стрелецкая.

Распоряжение о назначении подписал первый заместитель губернатора края – председатель правительства Юрий Лапшин. На должность Отводникова заступила с 7 сентября и проработает два года на условиях срочного договора.

Фото: my.krskstate.ru