В Красноярском крае полицейские дали прикурить телефонному хулигану

Житель Идринского района Красноярского края задержан за телефонное хулиганство. Нетрезвый 38-летний мужчина хотел покурить, но у него не было спичек. Чтобы утолить тягу к никотину, он позвонил на телефон единой диспетчерской службы, назвал чужое имя и адрес, и сообщил о бомбе.

Оперативники обследовали место и ничего не нашли, после чего начали искать хулигана. Много времени это не заняло и мужчина был задержан.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел покурить, но у него не было спичек. Поэтому он решил сообщить недостоверную информацию, чтобы к нему приехали сотрудники полиции и дали ему спички», – рассказывают в ГУ МВД Красноярского края.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. За ложный донос ему грозит лишение свободы.