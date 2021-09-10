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В Красноярском крае полицейские дали прикурить телефонному хулигану

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Красноярск
10:56 10 Сентября 2021
красноярск, мвд, курение
Фотография © Кирилл Сатаров
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Житель Идринского района Красноярского края  задержан за телефонное хулиганство. Нетрезвый 38-летний мужчина хотел покурить, но у него не было спичек. Чтобы утолить тягу к никотину, он позвонил на телефон единой  диспетчерской службы, назвал чужое имя и адрес, и сообщил о бомбе. 

Оперативники обследовали место и ничего не нашли, после чего начали искать хулигана. Много времени это не заняло и мужчина был задержан. 

«Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел покурить, но у него не было спичек. Поэтому он решил сообщить недостоверную информацию, чтобы к нему приехали сотрудники полиции и дали ему спички», – рассказывают в ГУ МВД Красноярского края. 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. За ложный донос ему грозит лишение свободы.

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