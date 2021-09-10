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За оставление места ДТП мужчину арестовали на 10 суток

Главная Общество
Красноярск
11:15 10 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, дтп
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Партизана Железняка и попало на камеры видеонаблюдения. На записи можно увидеть, как водитель чёрной иномарки врезался в Lexus и уехал с места аварии, нарушая правила дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД через несколько дней обнаружили подходяще по описанию транспортное средство на пр. Металлургов во дворах. На кузове автомобиля имелись характерные повреждения. Нашли и водителя. Как оказалось, 31-летний мужчина, никогда не имел водительских прав. Машину он купил за несколько дней до случившегося.

За оставление места аварии его арестовали на 10 суток, также мужчине было выписано несколько штрафов на сумму 30 000 рублей, сообщается в официальной группе "ВКонтакте" ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: vk.com/gibdd24

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