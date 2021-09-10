В водоёме у «Красноярской ТЭЦ-1 завелись раки

У насосной станции ТЭЦ-1 в Красноярске поймали рака. Как членистоногое попало в водоём не известно, но в СГК считают, что это показатель чистоты воды.

«Место насосной мы вам не скажем, чтобы никто ловить не пошёл, а того красавца, что на видео, вернули в естественную среду», – рассказала пресс-служба СГК

Раки любят селиться в водоёмах с чистой водой, чем ресурсники с радостью пользуются. Так, в Санкт-Петербурге раки помогают следить за качеством воды. К их панцирям крепят датчики, регистрирующие сердцебиение. Если в вода чистая – на «светофоре» диспетчерского пульта зелёный свет, если в воде есть токсичные вещества – красный. На загрязнение членистоногие реагируют в течение 1,5-2 минут.

Фото: СГК