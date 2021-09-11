Матч по регби, спортивный челендж и выступления музыкантов: "Битва Берегов" приглашает красноярцев на закрытие фестиваля

Спортивный фестиваль «Битва берегов», старт которого был дан 5 сентября, подходит к своему завершению. За неделю спортсмены правого и левого берегов Красноярска успели посоревноваться и выявить победителей по дзюдо, футболу вольной и греко-римской борьбе, хоккею с шайбой, стритболу и самбо.

12 сентября в Красноярске будут работать множество спортивных локаций, созданных в рамках фестиваля «Спорт для всех и каждого». Найти их можно «В центре Мира», на Ярыгинской набережной и в Татышев-парке.

Также состоится матч чемпионата России по регби между правобережной командой «Енисей-СТМ» и левобережной командой «Красный Яр». Впрочем, программа в этот день будет очень насыщенной.

С 12.00 до 15.00 часов будут работать локации спортивных клубов, в том числе и "Енисея-СТМ". На левом берегу - набережная в районе Центрального парка. Жителей Правобережья ждут в районе гостиницы «AMAKS».

С 12.00 часов – соревнования по водно-моторному спорту (Водный стадион ЦСК).

В 15.00 часов – фестиваль единоборств и открытие зала самбо на острове Отдыха.

Все, независимо от возраста, смогут присоединиться к спортивному челенджу, которой стартует с двух берегов (Центральная набережная, Ярыгинская набережная) и завершится на острове Отдыха

Там же, на о. Отдыха, пройдет фестиваль "Битва берегов" (начало в 15.00 часов). Для красноярцев и гостей города выступят группа "Нон-стоп" (г. Красноярск) и арт-коллектив "Юди" (финалисты проекта "Минута славы", г. Томск).

А завершит фестиваль долгожданная матч чемпионата России по регби между правобережной командой «Енисей-СТМ» и левобережной командой «Красный Яр»! Игра начнется в 17.00 часов на Центральном стадионе.

Кстати, если вы были активными болельщиками спортивных встреч фестиваля, не забудьте обменять полученные флаеры на билет и пойти на игру! Обменять флаеры на входной билет можно в кассах Центрального стадиона.

Фото: yar-rugby.ru