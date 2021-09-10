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Началось досрочное голосование на севере Красноярского края

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Красноярск
10:52 10 Сентября 2021
общество, север, голосование
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Досрочное голосование проходит в труднодоступных поселениях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. За правомерностью избирательного процесса следят наблюдатели от Общественной палаты Красноярского края. Они отмечают соблюдение всех правовых и санитарно-эпидемиологических норм.

Началось досрочное голосование на севере Красноярского края

— Мы контролируем работу избирательных комиссий, соблюдение избирательных прав граждан, в том числе тайны голосования, свободы волеизъявления, — поделился уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семён Яковлевич Пальчин. Он прошёл обучение на базе Общественной палаты Красноярского края и осуществляет контроль за досрочным голосованием.

— Наши наблюдатели с избирательными комиссиями перемещаются по отдалённым районам. Голосование прошло в более чем 40 кочевых точках, — сообщила Эвелина Павельева, член Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Началось досрочное голосование на севере Красноярского края

В труднодоступных или отдалённых местностях и для групп избирателей, находящихся в удалённых от помещения для голосования местах, с которыми отсутствует или затруднено транспортное сообщение, где невозможно провести досрочное голосование в целом по участку, голосование проводится досрочно не ранее чем за 20 дней. Также досрочно можно проголосовать и, если избиратель в день голосования по уважительной причине (в связи с болезнью, работой, учёбой, отпуском, командировкой) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть на участок, при этом не предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.

Фото предоставлены Общественным штабом по наблюдению за выборами.

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