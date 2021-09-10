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Продукты из Красноярского края могут стать «Вкусом России»

Главная Общество
Красноярск
10:20 10 Сентября 2021
красноярск, еда
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Продуктовые бренды из Красноярского края примут участие в Национальном конкурсе «Вкусы России».

«В прошлом году в конкурсе от Красноярского края участвовали четыре гастрономических бренда, в этом году их стало вдвое больше. Региональным производителям есть чем удивить профессиональное сообщество. Продукты наших конкурсантов заслуженно пользуются спросом у местных жителей, востребованы за пределами края. Конкуренция большая, однако мы рассчитываем на достойное участие и успех», – рассказал заместитель председателя Правительства края Леонид Шорохов.

В этом году на оценку экспертов и жителей России подано свыше 700 заявок. Краевые бренды отправили конфеты, минусинское сливочное масло, таймырские сиг и бастурма из оленины, филимоновское сгущенное молоко, тагарская минеральная вода, минусинский зефир и дивногорский хлеб. Конкурс проводит Минсельхоз России для популяризации региональных брендов продуктов питания, поддержки малого бизнеса на селе и развития агротуризма. Проголосовать за любимый продукт можно на сайте вкусыроссии.рф с 20 октября по 7 ноября.

Сибирь, и Красноярск в частности, постепенно превращаются в один из центров развития новой Российской гастрономии. Недавно столица края приняла гастрофестиваль сибирской кухни, где восемь шеф-поваров со всей Сибири соединили местные продукты в блюдах приготовленных по современным методикам. 

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

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