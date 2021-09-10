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В следующем году зарплаты бюджетников вырастут

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Красноярск
09:58 10 Сентября 2021
губернатор, в красноярском крае, зарплата, бюджет
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Во время прямой линии губернатор Александр Усс рассказал о повышении зарплат бюджетникам, которые не попали под действие «майских указов» президента. К ним относятся бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, административно-управленческий персонал, специалисты в сфере ГО и ЧС, спорта, молодежной политики, архивных учреждений, природных ресурсов и лесного хозяйства и других направлений, работающих в краевых бюджетных учреждениях.

«Ситуация такова, что зарплаты служащих федеральных и краевых учреждений могут сильно различаться. Кроме того, когда были майские указы президента, не все работники бюджетной сферы получили повышение заработной платы – есть еще немалая часть тех, кто под действие указов не попал. При подготовке бюджета на следующих год я поручил с 1 января 2022 года повысить их зарплаты», рассказал губернатор во время прямой линии.

На проблему с низкими зарплатами глава региона обратил внимание после коллективных обращений от работников противопожарной службы. Их зарплаты отличаются от зарплат коллег из федеральных ведомств, но работают они в схожих условиях. В похожих условиях оказались и бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, административно-управленческий персонал, специалисты в сфере ГО и ЧС, спорта, молодежной политики, архивных учреждений, природных ресурсов и лесного хозяйства и других направлений, работающих в краевых бюджетных учреждениях.

Фото: © krskstate.ru

Сотрудники органов исполнительной власти края (госслужащие) не относятся к этой категории, уточнили в правительстве.

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