10 сентября
Красноярск
погода +11 °C
73.13
 
€ 86.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На фестивале «ГО.Фест» в Красноярске покажут шоу дронов

Главная Общество
Красноярск
09:41 10 Сентября 2021
шоу, развлечение, город, мероприятия
версия для печати Ico_print

Жители и гости Красноярска смогут увидеть шоу дронов, которое пройдет в рамках фестиваля “Го.Фест Красноярск”. Представление состоится 12 сентября в 21:00 на центральной набережной Енисея перед “Капитанским клубом”. Организатором фестиваля выступила компания «Единство», входящая в группу компаний «Норникеля».

В ночное небо поднимутся 250 светящихся дронов, которые будут складывать красочные фигуры и изображения, посвященные истории и культуре Красноярска. Зрители увидят, как летающие аппараты парят над Енисеем и рисуют знакомые образы и символы города.

Попасть на мероприятие можно по бесплатным билетам. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале “Город Онлайн” и получить промокод. Подробнее на сайте: promo.city.online/droneshow.

Шоу дронов станет кульминацией фестиваля “Го.Фест Красноярск”. Гостей праздника ждет розыгрыш призов, а также интерактивы от “Города. Онлайн”.  На фестивале будет работать диджей, на сцену также поднимутся приглашенные артисты. Среди них: группа “Мальчишник в Вегасе” (Красноярск), группа “Нон-стоп” (Красноярск), а также битбоксер Илья Орехов (Москва).

Помимо этого, на празднике можно будет посетить фотозоны для детей и взрослых, увидеть посвященные Красноярску арт-объекты и принять участие в “живой фотовыставке”.

В завершении фестиваля, когда на город опустится вечер, гости станут свидетелями светового шоу, которое пройдет под аккомпанемент специально подготовленной музыкальной партитуры.

Фото: портал “Город Онлайн” 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

10 Сентября 2021 г.
Так как будут продолжать строительство школ и ремонт старых зданий школ
Новости Красноярска: С 10 сентября автобусы № 11 и № 32 изменят схему движения

С 10 сентября автобусы № 11 и № 32 изменят схему движения

10 Сентября 2021 г.
Ограничения продлятся до 14 сентября
Новости Красноярска: Прокуратура проверяет информацию о разливе мазута в Ачинске

Прокуратура проверяет информацию о разливе мазута в Ачинске

10 Сентября 2021 г.
Разлив произошёл 1 сентября на ТЭЦ

Красноярцев ожидают тёплые выходные

10 Сентября 2021 г.
В понедельник жителей города ожидает похолодание
Новости Красноярска: За полтора часа на прямую линию Губернатора Красноярского края поступило более 2700 вопросов

За полтора часа на прямую линию Губернатора Красноярского края поступило более 2700 вопросов

9 Сентября 2021 г.
География прямого эфира получилась обширная
Новости Красноярска: Женская волейбольная команда «Енисей» завоевала Кубок Сибири и Дальнего Востока

Женская волейбольная команда «Енисей» завоевала Кубок Сибири и Дальнего Востока

9 Сентября 2021 г.
Самой результативной стала доигровщица и капитан команды ЖВК «Енисей» Мария Фролова
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

8 Сентября 2021 г.
Жительницу Красноярска напавшую на детей с ножницами будут судить. Громкий случай произошёл в июне этого года. Ж...
Новости Красноярска: Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

9 Сентября 2021 г.
Не пришлось даже включать дополнительный мощный прожектор
Новости Красноярска: В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

7 Сентября 2021 г.
Им оказался 19-летний юноша
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru