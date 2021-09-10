На фестивале «ГО.Фест» в Красноярске покажут шоу дронов

Жители и гости Красноярска смогут увидеть шоу дронов, которое пройдет в рамках фестиваля “Го.Фест Красноярск”. Представление состоится 12 сентября в 21:00 на центральной набережной Енисея перед “Капитанским клубом”. Организатором фестиваля выступила компания «Единство», входящая в группу компаний «Норникеля».

В ночное небо поднимутся 250 светящихся дронов, которые будут складывать красочные фигуры и изображения, посвященные истории и культуре Красноярска. Зрители увидят, как летающие аппараты парят над Енисеем и рисуют знакомые образы и символы города.

Попасть на мероприятие можно по бесплатным билетам. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале “Город Онлайн” и получить промокод. Подробнее на сайте: promo.city.online/droneshow.

Шоу дронов станет кульминацией фестиваля “Го.Фест Красноярск”. Гостей праздника ждет розыгрыш призов, а также интерактивы от “Города. Онлайн”. На фестивале будет работать диджей, на сцену также поднимутся приглашенные артисты. Среди них: группа “Мальчишник в Вегасе” (Красноярск), группа “Нон-стоп” (Красноярск), а также битбоксер Илья Орехов (Москва).

Помимо этого, на празднике можно будет посетить фотозоны для детей и взрослых, увидеть посвященные Красноярску арт-объекты и принять участие в “живой фотовыставке”.

В завершении фестиваля, когда на город опустится вечер, гости станут свидетелями светового шоу, которое пройдет под аккомпанемент специально подготовленной музыкальной партитуры.

Фото: портал “Город Онлайн”