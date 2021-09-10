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Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

Главная Общество
Красноярск
09:57 10 Сентября 2021
общество, красноярск, школы, строительство
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Во время прямой линии с губернатором Красноярского края Александром Уссом с вопросом обратилась жительница Красноярска. Она попросила решить проблемы с детскими садами и школами. Женщина рассказала, что один её ребёнок ходит в школу во вторую смену, второй — попал в детский сад с трудом.

— 17 % учащихся школ вынуждены учиться во вторую смену. В Красноярске их ещё больше — почти 30 %. В чём причина? Темпы строительства большие, но они всё равно не успевают за количеством школьников, — сказал губернатор.

По словам Александра Усса, за последние годы построили 12 школ, старые школы планируют ремонтировать и расширять, ну, и, конечно же, продолжать строить новые. Через 1–2 года школьников станет меньше, прогнозируют демографы. Увеличение числа школ позволит, можно сказать, полностью избежать второй смены.

Губернатор отметил, что существуют проблемы с детсадами в крупных городах:

— Нужно больше строить детских садов, что мы и будем пытаться делать, — добавил глава региона.

Фото: © Евгений Епанчицев / РИА Новости 

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