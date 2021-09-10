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Прокуратура проверяет информацию о разливе мазута в Ачинске

Главная Общество
Красноярск
09:25 10 Сентября 2021
в красноярском крае, топливо, авария
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Прокуратура начала проверку по факту разлива мазута на Ачинском глиноземном комбинате. Инцидент произошёл ещё 1 сентября, однако в СМИ начали писать о нём только на этой неделе. Из них же о произошедшем узнали в краевой прокуратуре.

«В связи с распространением в соцсетях информации о разливе на ТЭЦ на территории комбината прокуратура начала проверку», – говорится в сообщении ведомства.

На место выехали исполняющий обязанности ачинского городского прокурора и мэр города. 

Как рассказал ТАСС один из источников, разлив мог произойти из-за ошибки:

«На прошлой неделе произошел разлив мазута <...>. Внутри помещения на котел, который стоял на ремонте, ошибочно был подан мазут, в связи с чем произошел разлив мазута в объеме шести кубометров <...>. Cпециалистами котельной произведена утилизация мазута, который пролился. Разлива на рельеф и за пределы помещения не допущено», – сказал собеседник.

Фото: © Варвара Гертье / РИА Новости

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