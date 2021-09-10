С 10 сентября автобусы № 11 и № 32 изменят схему движения

С 10 сентября с 8:00 до 14 сентября до 23:00 автобусы № 11 и № 32 изменят маршрут.

Маршрут автобусов № 11 будет проходить по ул. Мужества – ул. Иртышская – 3-я Дальневосточная и далее по-прежнему маршруту​. А 32-й маршрут будет двигаться по ул. Гагарина – ул. Зои Космодемьянской – ул. Березина – ул. Любы Шевцовой – ул. Иртышская – ул. 3-я Дальневосточная и далее по прежнему маршруту. На этот период у автобусов не будет остановки «ул. Водянникова». Временно обустроят остановку на ул. Иртышская.

Изменение движения связано с ремонтом теплосетей на перекрёстке улиц Зои Космодемьянской и Водянникова, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: krasrab.ru