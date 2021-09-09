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За полтора часа на прямую линию Губернатора Красноярского края поступило более 2700 вопросов

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Красноярск
22:35 9 Сентября 2021
в красноярском крае, общество, образование, сельское хозяйство, экономика, красноярск, политика, государство и власть, губернатор, жкх
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Сегодня жители Красноярского края могли в прямом эфире могли задать вопрос губернатору Александру Уссу. За полтора часа люди успели направить в адрес главы региона больше 2700 обращений.


В основном интересовались организацией учебного процесса в школах и детсадах, поступило много жалоб на работу управляющих компаний, запросов по водоснабжению и возможному переходу на электроотопление, также попросили решить вопрос с высокими ценами на дрова. Дозвонились на прямую линию и пожарные, которые обратили внимание Александра Усса на маленькие зарплаты по сравнению с федеральными коллегами.


Кроме того, во время эфира губернатор края поговорил с ведущими о развитие экономики края в условиях пандемии коронавируса, ходе уборочной кампании, обсудил перспективы работы речного транспорта на Енисее, вспомнил о предстоящих изменениях в Норильске и Минусинске в преддверие 200-летия города.


«Сегодняшнюю прямую линию можно назвать большим приемом граждан. Поэтому все обращения, которые поступили и в call-центр, и в телестудию, необходимо тщательным образом проанализировать и отдать в работу. Я надеюсь, что большую часть мы сможем обязательно удовлетворить. Спасибо всем за активность и надеюсь, что такого рода встречи будут проходить у нас регулярно», — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс


География прямого эфира получилась обширная. Вопросы поступили из Канского, Емельяновского, Березовского районов, Красноярска и даже из удаленных территорий Красноярского края. Желающие посмотреть полную запись прямой линии могут перейти в группу Правительства края Вконтакте.

Фото: © krskstate.ru

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