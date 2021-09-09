За полтора часа на прямую линию Губернатора Красноярского края поступило более 2700 вопросов

Сегодня жители Красноярского края могли в прямом эфире могли задать вопрос губернатору Александру Уссу. За полтора часа люди успели направить в адрес главы региона больше 2700 обращений.



В основном интересовались организацией учебного процесса в школах и детсадах, поступило много жалоб на работу управляющих компаний, запросов по водоснабжению и возможному переходу на электроотопление, также попросили решить вопрос с высокими ценами на дрова. Дозвонились на прямую линию и пожарные, которые обратили внимание Александра Усса на маленькие зарплаты по сравнению с федеральными коллегами.



Кроме того, во время эфира губернатор края поговорил с ведущими о развитие экономики края в условиях пандемии коронавируса, ходе уборочной кампании, обсудил перспективы работы речного транспорта на Енисее, вспомнил о предстоящих изменениях в Норильске и Минусинске в преддверие 200-летия города.



«Сегодняшнюю прямую линию можно назвать большим приемом граждан. Поэтому все обращения, которые поступили и в call-центр, и в телестудию, необходимо тщательным образом проанализировать и отдать в работу. Я надеюсь, что большую часть мы сможем обязательно удовлетворить. Спасибо всем за активность и надеюсь, что такого рода встречи будут проходить у нас регулярно», — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс



География прямого эфира получилась обширная. Вопросы поступили из Канского, Емельяновского, Березовского районов, Красноярска и даже из удаленных территорий Красноярского края. Желающие посмотреть полную запись прямой линии могут перейти в группу Правительства края Вконтакте.

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