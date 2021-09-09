Женская волейбольная команда «Енисей» завоевала Кубок Сибири и Дальнего Востока

В Красноярске 8 сентября состоялся финальный матч Кубка Сибири и Дальнего Востока. На территории дворца спорта им. Ивана Ярыгина играли волейболистки «Енисея» и команды из «Тюмени».

Как сообщают gornovosti.ru, красноярский «Енисей» обыграл спортсменок из Тюменской области со счётом 3:0 (25:12, 25:10, 25:19). Самой результативной стала доигровщица и капитан команды ЖВК «Енисей» Мария Фролова. Спортсменка набрала 14 очков.

На третьем месте по итогам турнира расположилась команда «Омь» (Омск). В матче за третье место они обыграли «Олимп» из Новосибирской области со счётом 3:0 (29:27, 25:20, 25:23).

Напомним, турнир проходил с 4 по 8 сентября. За трофей боролись 6 команд: «Енисей» (Красноярск), «Тюмень» (Тюменская область), «Омь-СибГУОР» (Омск), «Олимп» (Новосибирская область), «Ангара» (Иркутск) и «Забайкалка» (Чита).

Фото: © Дмитрий Шабалин / Городские новости