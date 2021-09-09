В Бородино построят новую станцию очистки воды

В Бородино построят новую станцию по очистке воды, об этом сообщили на сайте администрации края. На все работы планируют выделить 160,2 млн рублей.

На данный момент уже создан фундамент и проложены трубы к модулю водоподготовки. Сейчас рабочие прокапывают траншеи для сети водоотведения.

В дальнейшем установят трансформаторную подстанцию и здание для административной работы.

Строительство проходит в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: © Евгений Одиноков/РИА Новости