В Красноярском крае разрешили работать детским аттракционам и аквапаркам

Аттракционы, аквапарки и детские развлекательные центы могут начать свою работу уже завтра, 10 сентября. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Усс.

Во время прямого эфира, который прошел 9 сентября на телеканале «Енисей», к губернатору с вопросом обратилась предприниматель из Красноярска, чей бизнес (детская игровая комната) пострадал от ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.

Александр Усс сообщил, что указ, разрешающий работу этого сегмента бизнеса, уже подписан. Предприятия смогут вернуться к привычному графику уже завтра, 10 сентября, при соблюдении ряда противоэпидемиологических мер.

При этом, губернатор пояснил, что к ограничениям, которые вводят власти, нужно относится с пониманием, так как «без дискотеки как-то обойтись можно, а без автобусов – нет».