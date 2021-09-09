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Врач краевой больницы отмечен благодарностью президента РФ

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Красноярск
17:12 9 Сентября 2021
общество, красноярск, награда, врач
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Благодарственное письмо президента за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией вручил губернатор Александр Усс врачу-хирургу травматолого-ортопедического отделения (сочетанной травмы) Аясу Дарже. Об этом сообщили на сайте краевой клинической больницы.

Аяс работает в краевой больнице с 2014 года. Он владеет различными видами оперативных вмешательств на кишечнике, грыжах передней брюшной стенки, печени, желчном пузыре. Сейчас осваивает новую для себя технику лапароскопических операций на органах брюшной полости. Участвует в патологоанатомических и клинических конференциях.

Он один из первых отправился в Северо-Енисейский район на место инфекционного очага. Там в условиях ограниченных ресурсов в короткие сроки обеспечил медицинскую сортировку и оказание помощи больным с диагнозом COVID-19. Благодаря ему была организована медицинская эвакуация больных. Это позволило многим инфицированным избежать жизнеугрожающих осложнений и состояний.

Фото: medgorod.ru

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