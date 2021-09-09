Портрет Виктора Астафьева украсил дом на правом берегу Красноярска

На фасаде дома на 60 лет Октября, 108А появился портрет писателя Виктора Астафьева. Это третья картина из серии о значимых жителях Красноярского края.

Первым был портрет Иван Ярыгин на фасаде дома № 148 по улице Ленина. Второй – портрет Дмитрия Хворостовского на фасаде дома по адресу пр. им газеты «Красноярский рабочий», 155. На всех размещены интернет-ссылки, по которым можно подробнее узнать о каждом нарисованном.

Следующим организаторы проекты пообещали создать портрет художника Андрея Поздеева.

Фото: vk.com/prakrsk