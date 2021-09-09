Звание Герой России присвоено главе МЧС Евгению Зиничеву посмертно

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — написано в указе.

Напомним, что Евгений Зиничев, глава МЧС России 8 сентября погиб в Норильске при исполнении служебного долга. Генерал во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС спас жизнь человека.

Его жизненный путь всегда будет примером исполнения профессионального и воинского долга, истинного служения Отчизне.