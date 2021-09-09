Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе.

Евгений Зиничев, глава МЧС России 8 сентября погиб в Норильске при исполнении служебного долга во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Он спасал жизнь человека.

Его жизненный путь навсегда останется примером исполнения профессионального и воинского долга, истинного служения Отчизне.