Для Ульяновского проспекта выбрали четыре названия

Комиссия определила четыре названия для общественного пространства на Ульяновском проспекте:

На высоте

Зеленый берег

Сквер влюбленных

Изумрудный

Отдать свой голос за понравившийся вариант можно до 13 сентября в группе района в социальной сети «ВКонтакте».

Выбор проходил среди 150 вариантов, присланных красноярцами за две недели. Среди них были такие названия, как «Променад Мармелад», «Алюминька», «Крутояр», «Бульвар Олегов», «Рябиновые бусы», «Простые люди», «Гринвич».

Фото: vk.com/greenroscha