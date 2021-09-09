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Для Ульяновского проспекта выбрали четыре названия

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Красноярск
16:01 9 Сентября 2021
красноярск, благоустройство, название, опрос
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Комиссия определила четыре названия для общественного пространства на Ульяновском проспекте:

  • На высоте
  • Зеленый берег
  • Сквер влюбленных
  • Изумрудный

Отдать свой голос за понравившийся вариант можно до 13 сентября в группе района в социальной сети «ВКонтакте».

Выбор проходил среди 150 вариантов, присланных красноярцами за две недели. Среди них были такие названия, как «Променад Мармелад», «Алюминька», «Крутояр», «Бульвар Олегов», «Рябиновые бусы», «Простые люди», «Гринвич».

Фото: vk.com/greenroscha

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