Ещё 21 житель Красноярского края умер от коронавируса

На 9 сентября под наблюдением врачей находятся 33 909 человек (+2 613 за сутки), снято с учёта 3 116 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 108 606 (+ 368 за сутки).

Всего вылечили 95 188 (+ 385 человек за сутки), 5 371 погибший (+ 21 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 559 659 (+ 8 422 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 830 908 человека, 2 компонентами — 742 967.

На сегодняшний день в России против коронавируса вакцинированы более 40 млн человек. Доля привитых среди заболевших — около 2 %.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости