Представитель Богучанской ГЭС принял участие в совещании Ассоциации «Гидроэнергетика России»

На Зарамагской ГЭС-1 (Республика Северная Осетия-Алания) состоялось ежегодное рабочее совещание Ассоциации «Гидроэнергетика России» на 2022 год, в котором приняли участие представители ПАО «РусГидро», АО «Богучанская ГЭС», АО «Красноярская ГЭС», ПАО «Якутскэнерго», ООО «Ракурс-инжиниринг», АО «Мамаканская ГЭС» и другие. Встреча уполномоченных представителей компаний-членов проводилось на уникальном в техническом исполнении объекте – Зарамагской ГЭС-1, которая имеет самый большой в стране напор (609 м), самые мощные ковшовые гидротурбины (173 МВт) и самый длинный деривационный тоннель (14,3 км). В работе совещания принял участие начальник Производственно-технической службы АО «Богучанская ГЭС» Игорь Петров.

Участники совещания обменялись мнениями по основным направлениям работы Ассоциации, подготовили предложения по включению в Программу совместных разработок на 2022 год пересмотра ГОСТ «ГЭС. Гидротурбины. Методики оценки технического состояния» и «ГЭС. Гидрогенераторы. Методики оценки технического состояния». По итогам обсуждения и голосования было принято 12 проектов для включения в целевые программы деятельности Ассоциации «Гидроэнергетика России» на 2022 год, в том числе о разработке рекомендаций по строительству и реконструкции (модернизации) локальных очистных сооружений на ГЭС; о проведении конференции о развитии малых ГЭС и оптимизации оборудования гидроагрегатов. Участники совещания внесли предложения о проведении всероссийских конкурсов «Лучшая учебная, методическая и научная публикация в области гидроэнергетики России» и «Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа в области гидроэнергетики среди выпускников вузов России».